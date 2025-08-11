РФ планує розширювати "військово-технічну співпрацю" з Індією, - джерела
Головне управління розвідки Міноборони України дізналося про плани Росії щодо розширення військово-технічної співпраці з Індією.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.
За даними розвідки, зокрема з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.
Протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках.
Зокрема, на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань.
Переговори відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі. Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є "відвідування індійською делегацією крейсера Аврора".
Варто зазначити, що станом на сьогодні Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт - це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.
Покарання Індії за торгівлю з Росією
Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп своїм указом запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.
У МЗС Індії відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти. Тим часом в США запевняють: мита у 25% - це тільки початок кампанії тиску на покупців російської нафти.
Водночас, за даними ЗМІ, індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти після масштабних мит. Зараз компанії чекають вказівок від уряду Індії.