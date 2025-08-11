РФ планує розширювати "військово-технічну співпрацю" з Індією, - джерела

Про це РБК-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

За даними розвідки, зокрема з 15 по 18 вересня у Санкт-Петербурзі планується проведення четвертого засідання робочої підгрупи російсько-індійської міжурядової комісії з військової та військово-технічної співпраці.

Протягом чотирьох днів індійська та російські делегації збираються розробити та погодити плани заходів двосторонньої взаємодії у військовій сфері між Росією та Індією у 2025-2026 роках.

Зокрема, на зустрічі планують обговорити питання оборонної співпраці, військової підготовки та проведення спільних військових навчань.

Переговори відбудуться на базі Центрального військово-морського музею у Санкт-Петербурзі. Незважаючи, на режим повної секретності запланованого заходу, українська розвідка володіє детальною програмою засідання російсько-індійської комісії, одним із пунктів якої є "відвідування індійською делегацією крейсера Аврора".

Варто зазначити, що станом на сьогодні Росія та Індія спільно виробляють крилаті надзвукові ракети PJ-10 BrahMos. Ще один спільний проєкт - це компанія Indo-Russian Rifles Private Limited, яка у 2019 році почала виробництво в Індії автоматів АК-203 для повного переозброєння індійської армії.