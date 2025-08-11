ua en ru
РФ планирует расширять "военно-техническое сотрудничество" с Индией, - источники

Понедельник 11 августа 2025 17:10
РФ планирует расширять "военно-техническое сотрудничество" с Индией, - источники Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Главное управление разведки Минобороны Украины узнало о планах России по расширению военно-технического сотрудничества с Индией.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

По данным разведки, в частности с 15 по 18 сентября в Санкт-Петербурге планируется проведение четвертого заседания рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

В течение четырех дней индийская и российские делегации собираются разработать и согласовать планы мероприятий двустороннего взаимодействия в военной сфере между Россией и Индией в 2025-2026 годах.

В частности, на встрече планируют обсудить вопросы оборонного сотрудничества, военной подготовки и проведения совместных военных учений.

Переговоры состоятся на базе Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге. Несмотря на режим полной секретности запланированного мероприятия, украинская разведка владеет подробной программой заседания российско-индийской комиссии, одним из пунктов которой является "посещение индийской делегацией крейсера Аврора".

Стоит отметить, что на сегодня Россия и Индия совместно производят крылатые сверхзвуковые ракеты PJ-10 BrahMos. Еще один совместный проект - это компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая в 2019 году начала производство в Индии автоматов АК-203 для полного перевооружения индийской армии.

Наказание Индии за торговлю с Россией

Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп своим указом ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти. Эти тарифы стали дополнением к 25%-ным пошлинам на индийские товары, которые вступили в силу в США с 1 августа.

В МИД Индии отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти. Между тем в США уверяют: пошлины в 25% - это только начало кампании давления на покупателей российской нефти.

В то же время, по данным СМИ, индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин. Сейчас компании ждут указаний от правительства Индии.

