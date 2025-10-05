UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ підняла у повітря носії аеробалістичних ракет "Кинджал"

Фото: російські винищувачі МіГ-31 (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Армія Росії підняла в повітря винищувачі МіГ-31, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - повідомили військові о 06:02.

Ракетно-дронова атака РФ по Україні

В ніч на 5 жовтня Україна перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою Росії.

Ворог запустив у повітря більше сотні ударних дронів "Шахед".

Крім того, близько 04:30 відбулися пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також агресор обстріляв західні області країни ракетами "Калібр".

У Запоріжжі внаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено будинки, є постраждалі та жертва.

Детально про масовану атаку - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

МіГ-31КРакетна атака