РФ подняла в воздух носители аэробаллистических ракет "Кинжал"

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - сообщили военные в 06:02.

Обновлено 06:30

Зафиксирован пуск ракет «Кинжал» через Сумскую область в направлении Киевской области.

В 06:31 ракеты движутся дальше в Житомирскую область в направлении Львовской области.

Отметим, что пуски ракет произошли через 30 минут после взлета МиГ-31.

Ракети "Кинджал"

Х-47М2 "Кинджал" (код НАТО AS-24 Killjoy) - российская аэробаллистическая ракета, способная нести ядерную боеголовку.

После удачных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года несет боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Предполагается, что ракета создана на базе 9К720 "Искандер-М". Часто ее называют гиперзвуковой ракетной системой, однако такое определение не вполне точное.

Несмотря на то, что многие баллистические ракеты достигают гиперзвука на отдельных этапах полета, "Кинджал" не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой.

Истребитель МиГ-31К может переносить и запускать одну ракету и поражать цели на дальности до 2000 км.

На носителях Ту-22М3 допустима подвеска четырех "Кинджалов" - в этом варианте заявленная дальность полета якобы превышает 3000 км.

Максимальная скорость системы указана как до 4080 м/c (14 688 км/ч). Достижение гиперзвуковой скорости происходит на высоте порядка 20 км, а масса боевой части составляет 500 кг.