UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців

21:04 01.06.2026 Пн
2 хв
Президент закликав реагувати на сигнали повітряної тривоги
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Російські війська можуть завдати нового масованого удару по Україні найближчим часом. Президент Володимир Зеленський закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення Зеленського.

Читайте також: "Відтягують обстріл": Юсов розкрив підступну тактику РФ

"Масований удар може бути. Росіяни його підготували", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що українські сили протиповітряної оборони продовжують цілодобово виконувати свої завдання та готові до відбиття можливих атак.

"Наші захисники неба готові 24/7 настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", - додав президент.

Водночас Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

Масштабні обстріли України

Нагадаємо, наприкінці травня Росія здійснила кілька масштабних повітряних атак по Україні.

Зокрема, в ніч на 24 травня Росія застосувала 690 засобів повітряного нападу: балістичну ракету середньої дальності, ракети "Кинджал", "Циркон", "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К", а також 600 ударних імітаційних та ударних безпілотників різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Також у ніч на 31 травня окупанти атакували Україну 229 безпілотниками, серед яких були ударні дрони Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Крім того, Le Monde повідомило, що у травні Росія випустила по Україні рекордні 8150 безпілотників - на 24% більше, ніж у квітні. За даними української влади, протягом місяця сили ППО перехопили 91% російських дронів і ракет.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаРосійська ФедераціяВолодимир Зеленський