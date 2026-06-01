РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців

Також у ніч на 31 травня окупанти атакували Україну 229 безпілотниками, серед яких були ударні дрони Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія".

Крім того, Le Monde повідомило, що у травні Росія випустила по Україні рекордні 8150 безпілотників - на 24% більше, ніж у квітні. За даними української влади, протягом місяця сили ППО перехопили 91% російських дронів і ракет.