У травні Росія вдарила по Україні рекордною кількістю дронів

Минулого місяця Росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників. Цей показник зріс на 24% порівняно з квітнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Видання пише, що у травні на Україну було спрямовано рекордну кількість російських дронів за весь час повномасштабної війни - 8150. Кількість російських безпілотників зросла на 24% порівняно з квітнем, коли вже було встановлено попередній рекорд.

Україна, яка у травні перехопила 91% російських дронів і ракет, підтвердила нещодавнє посилення повітряних атак на свою територію.

"Інтенсивність бойових дій зростає", - заявило українське Міноборони, яке зафіксувало понад 7000 зіткнень на фронті в травні проти 5085 у квітні.

Також минулого місяця країна-агресорка випустила по Україні 211 ракет, серед яких була балістична ракета середньої дальності "Орєшнік".

Масштабні обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 31 травня країна-агресорка здійснила масований повітряний напад на Україну, випустивши 229 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія".

Ворожі повітряні цілі запускалися одночасно з семи різних напрямків. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 212 ворожих дронів.