РФ подготовила массированный удар: Зеленский обратился к украинцам

21:04 01.06.2026 Пн
Президент призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Российские войска могут нанести новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Президент Владимир Зеленский призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение Зеленского.

Читайте также: "Оттягивают обстрел": Юсов раскрыл коварную тактику РФ

"Массированный удар может быть. Россияне его подготовили", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что украинские силы противовоздушной обороны продолжают круглосуточно выполнять свои задачи и готовы к отражению возможных атак.

"Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением", - добавил президент.

В то же время Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.

Масштабные обстрелы Украины

Напомним, в конце мая Россия осуществила несколько масштабных воздушных атак по Украине.

В частности, в ночь на 24 мая Россия применила 690 средств воздушного нападения: баллистическую ракету средней дальности, ракеты "Кинжал", "Циркон", "Искандер-М", крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и "Искандер-К", а также 600 ударных имитационных и ударных беспилотников различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

Также в ночь на 31 мая оккупанты атаковали Украину 229 беспилотниками, среди которых были ударные дроны Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия".

Кроме того, Le Monde сообщило, что в мае Россия выпустила по Украине рекордные 8150 беспилотников - на 24% больше, чем в апреле. По данным украинских властей, в течение месяца силы ПВО перехватили 91% российских дронов и ракет.

