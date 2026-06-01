"Відтягують обстріл": Юсов розкрив підступну тактику РФ

Росія використовує не лише ракетні та дронові атаки, а й психологічний тиск на українців. Одним із його елементів є демонстрація готовності до обстрілів із подальшим перенесенням або відтермінуванням атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова під час спілкування з журналістами на міжнародному форумі "Архітектура безпеки".

Він наголосив, що українці правильно реагують на попередження про можливі атаки та готуються до них, адже в умовах війни ігнорувати такі сигнали не можна.

"Безумовно, це також елемент тиску і психологічного впливу - демонструвати готовність до обстрілів, потім відтягувати, переносити. Зрозуміло, що це тактика ворога - поєднувати безпосередньо військовий вплив із психологічним впливом на українців", - пояснив Юсов.

Він зазначив, що українці вже понад чотири роки живуть в умовах повномасштабної війни, а накопичена втома також є одним із факторів, на які розраховує Росія.

Представник ГУР каже, що попри такі дії противника, Сили безпеки і оборони готуються до кожного можливого обстрілу. Розвідка продовжує збирати інформацію та передавати її військово-політичному керівництву держави.

Водночас цивільним громадянам він порадив відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги та не нехтувати заходами безпеки.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 24 травня Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні за час повномасштабної війни. Основною ціллю атаки стали Київ та область.

Всього тоді окупанти застосували 90 ракет різних типів, серед яких була й балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 600 ударних безпілотників.

Для Києва цей обстріл став рекордним за кількістю пошкоджених об'єктів від початку повномасштабного вторгнення. У кожному районі фіксували наслідки атаки. Загинули троє людей, ще майже 90 осіб отримали поранення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський та Міністерство оборони попередили про загрозу нових російських ударів наприкінці травня. Українців закликали особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги 30-31 травня, а мешканців Києва - не нехтувати правилами безпеки.