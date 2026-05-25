UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У РФ перекрили виїзд із Ярославля до Москви через атаку невідомих дронів

04:20 25.05.2026 Пн
2 хв
Що відомо про атаку дронів на Росію?
aimg Едуард Ткач
Фото: у напрямку РФ могли летіти сотні безпілотників (Getty Images)

Росія в ніч на 25 травня зазнала чергової атаки невідомих дронів. Зокрема, з Ярославля до Москви влада була змушена перекрити виїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Читайте також: Генштаб розкрив нові деталі про удари по НПЗ у Туапсе і Ярославлі

Цієї ночі моніторингові канали писали, що на територію Росії нібито летять близько 340 невідомих безпілотників, проте жодних інших деталей не було.

Пізніше, вже о 02:39, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв відзвітував у себе в соцмережах і заявив, що під атакою безпілотників опинився його регіон, зокрема обласний центр. На цьому тлі було ухвалено рішення перекрити виїзд із Ярославля, який веде в бік Москви.

"З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Утримайтеся від поїздок у зазначеному напрямку та його околиць, або обирайте маршрут повз цю ділянку", - ідеться в публікації в Telegram.

На додачу до цього Євраєв закликав росіян чекати, коли буде оголошено сигнал відбою дронової небезпеки.

Станом на 04:15 поки що невідомо, чи є якісь наслідки атаки в Ярославлі або в якось іншому місті чи регіоні.

Атаки на РФ

Нагадаємо, 22 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони атакували вночі НПЗ у Ярославлі. Йдеться про Ново-Ярославський нафтопереробний завод - один із п'яти найбільших у РФ.

Також ми писали, що 19 травня Ярославська область теж зазнала атаки. Губернатор говорив, що під ударом міг опинитися завод "Славнефть-ЯНОС".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяМоскваЯрославль