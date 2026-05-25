Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В РФ перекрыли выезд из Ярославля в Москву из-за атаки неизвестных дронов

04:20 25.05.2026 Пн
2 мин
Что известно об атаке дронов на Россию?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в направлении РФ могли лететь сотни беспилотников (Getty Images)

Россия в ночь на 25 мая подверглась очередной атаке неизвестных дронов. В частности, из Ярославля в Москву власти были вынуждены перекрыть выезд..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле

Этой ночью мониторинговые каналы писали, что на территорию России якобы летят около 340 неизвестных беспилотников, однако никаких иных деталей не было.

Позже, уже в 02:39, губернатор Ярославской области Михаил Евраев отчитался у себя в соцсетях и заявил, что под атакой беспилотников оказался его регион, в частности областной центр. На этом фоне было принято решение перекрыть выезд из Ярославля, который ведет в сторону Москвы.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - говорится в публикации в Telegram.

В добавок к этому Евраев призвал россиян ждать, когда будет объявлен сигнал отбоя дроновой опасности.

По состоянию на 04:15 пока неизвестно, если какие-то последствия атаки в Ярославле или в как-то другом городе или регионе.

Атаки на РФ

Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны атаковали ночью НПЗ в Ярославле. Речь идет о Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе - одном из пяти крупнейших в РФ.

Также мы писали, что 19 мая Ярославская область тоже подверглась атаке. Губернатор говорил, что под ударом мог оказаться завод "Славнефть-ЯНОС".

