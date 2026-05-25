В РФ перекрыли выезд из Ярославля в Москву из-за атаки неизвестных дронов

Этой ночью мониторинговые каналы писали, что на территорию России якобы летят около 340 неизвестных беспилотников, однако никаких иных деталей не было.

Позже, уже в 02:39, губернатор Ярославской области Михаил Евраев отчитался у себя в соцсетях и заявил, что под атакой беспилотников оказался его регион, в частности областной центр. На этом фоне было принято решение перекрыть выезд из Ярославля, который ведет в сторону Москвы.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - говорится в публикации в Telegram.

В добавок к этому Евраев призвал россиян ждать, когда будет объявлен сигнал отбоя дроновой опасности.

По состоянию на 04:15 пока неизвестно, если какие-то последствия атаки в Ярославле или в как-то другом городе или регионе.