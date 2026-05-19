Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії (відео)
Дрони вночі атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Ціллю став об'єкт у Ярославлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві публікації в Telegram та заяву губернатора Ярославської області Михайла Євраєва.
Уночі безпілотники атакували Ярославську область. Під удар міг потрапити нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" - шостий за потужністю в Росії, який переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.
У місцевих пабліках розійшлися відео з дронами над містом. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив: область зазнала масованої атаки безпілотників, жертв немає.
"Більшість безпілотників було збито, але стався удар по промисловому об'єкту. Займання ліквідовують спеціальні служби", - написав він.
У російському Міністерстві оборони заявили, що за ніч сили ППО нібито збили 315 українських безпілотників.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за останні місяці удари по Росії нібито знищили 10% її нафтопереробки, і пояснив, чому зупинка свердловин є для РФ особливо болючою.
Як повідомляло РБК-Україна, командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі системи ППО Москви і заявив, що одночасний залп може перевищувати 700 зенітних ракет. Втім, дрони все одно прорвалися.