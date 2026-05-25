ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В РФ перекрыли выезд из Ярославля в Москву из-за атаки неизвестных дронов

04:20 25.05.2026 Пн
2 мин
Что известно об атаке дронов на Россию?
aimg Эдуард Ткач
В РФ перекрыли выезд из Ярославля в Москву из-за атаки неизвестных дронов Фото: в направлении РФ могли лететь сотни беспилотников (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия в ночь на 25 мая подверглась очередной атаке неизвестных дронов. В частности, из Ярославля в Москву власти были вынуждены перекрыть выезд..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле

Этой ночью мониторинговые каналы писали, что на территорию России якобы летят около 340 неизвестных беспилотников, однако никаких иных деталей не было.

Позже, уже в 02:39, губернатор Ярославской области Михаил Евраев отчитался у себя в соцсетях и заявил, что под атакой беспилотников оказался его регион, в частности областной центр. На этом фоне было принято решение перекрыть выезд из Ярославля, который ведет в сторону Москвы.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - говорится в публикации в Telegram.

В добавок к этому Евраев призвал россиян ждать, когда будет объявлен сигнал отбоя дроновой опасности.

По состоянию на 04:15 пока неизвестно, если какие-то последствия атаки в Ярославле или в как-то другом городе или регионе.

Атаки на РФ

Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны атаковали ночью НПЗ в Ярославле. Речь идет о Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе - одном из пяти крупнейших в РФ.

Также мы писали, что 19 мая Ярославская область тоже подверглась атаке. Губернатор говорил, что под ударом мог оказаться завод "Славнефть-ЯНОС".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Москва Ярославль
Новости
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Аналитика
"Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители