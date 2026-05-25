В РФ перекрыли выезд из Ярославля в Москву из-за атаки неизвестных дронов
Россия в ночь на 25 мая подверглась очередной атаке неизвестных дронов. В частности, из Ярославля в Москву власти были вынуждены перекрыть выезд..
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Этой ночью мониторинговые каналы писали, что на территорию России якобы летят около 340 неизвестных беспилотников, однако никаких иных деталей не было.
Позже, уже в 02:39, губернатор Ярославской области Михаил Евраев отчитался у себя в соцсетях и заявил, что под атакой беспилотников оказался его регион, в частности областной центр. На этом фоне было принято решение перекрыть выезд из Ярославля, который ведет в сторону Москвы.
"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - говорится в публикации в Telegram.
В добавок к этому Евраев призвал россиян ждать, когда будет объявлен сигнал отбоя дроновой опасности.
По состоянию на 04:15 пока неизвестно, если какие-то последствия атаки в Ярославле или в как-то другом городе или регионе.
Атаки на РФ
Напомним, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны атаковали ночью НПЗ в Ярославле. Речь идет о Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе - одном из пяти крупнейших в РФ.
Также мы писали, что 19 мая Ярославская область тоже подверглась атаке. Губернатор говорил, что под ударом мог оказаться завод "Славнефть-ЯНОС".