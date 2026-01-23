РФ перекидає на Оріхівський напрямок десантників для посилення штурмів, - Волошин

За словами Волошина, росіяни почали знімати з з Придніпровського або Херсонського напрямків підрозділи десантників та перекидати їх у Запорізьку область, на Оріхівський напрямок.

Зафіксовано прибуття підрозділів 299-го та 219-го повітряно-десантних полків. Головне завдання цих підрозділів - підтримати темп та інтенсивність штурмових дій російських військ на цьому напрямку.

При цьому в зворотньому напрямку росіяни відводять "пошарпані" підрозділи, які штурмували позиції Збройних сил раніше. Волошин зазначив, що ці з'єднання будуть деякий час відновлювати боєздатність. Новоприбулі сили ворога, висловив сподівання речник, очікує така ж доля.