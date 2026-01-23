РФ перебрасывает на Ореховское направление десантников для усиления штурмов, - Волошин

Российские оккупанты активно перебрасывают свои "элитные" воздушно-десантные подразделения
Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
По словам Волошина, россияне начали снимать с Приднепровского или Херсонского направлений подразделения десантников и перебрасывать их в Запорожскую область, на Ореховское направление.
Зафиксировано прибытие подразделений 299-го и 219-го воздушно-десантных полков. Главная задача этих подразделений - поддержать темп и интенсивность штурмовых действий российских войск на этом направлении.
При этом в обратном направлении россияне отводят "потрепанные" подразделения, которые штурмовали позиции Вооруженных сил ранее. Волошин отметил, что эти соединения будут некоторое время восстанавливать боеспособность. Новоприбывшие силы врага, выразил надежду спикер, ожидает такая же участь.
Отметим, ранее Волошин сообщил, что россияне начали перебрасывать "элитных" десантников на еще один участок в Запорожской области - на Гуляйпольское направление. Переброска подразделений десантников туда свидетельствует о больших потерях врага на этом участке фронта.
По его словам, россияне уже длительное время собирают личный состав на передовых позициях для того, чтобы начать штурмовые действия в направлении Орехова. Это одно из важных направлений для РФ, поскольку в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.
Отметим, что в течение 22 января на фронте произошло 222 боестолкновения. Покровское направление остается самой горячей точкой фронта, где украинские защитники отбили 94 атаки. Также 37 атак врага было отражено на Гуляйпольском направлении - сейчас это второй по интенсивности боев участок фронта.