РФ перебрасывает на Ореховское направление десантников для усиления штурмов, - Волошин

По словам Волошина, россияне начали снимать с Приднепровского или Херсонского направлений подразделения десантников и перебрасывать их в Запорожскую область, на Ореховское направление.

Зафиксировано прибытие подразделений 299-го и 219-го воздушно-десантных полков. Главная задача этих подразделений - поддержать темп и интенсивность штурмовых действий российских войск на этом направлении.

При этом в обратном направлении россияне отводят "потрепанные" подразделения, которые штурмовали позиции Вооруженных сил ранее. Волошин отметил, что эти соединения будут некоторое время восстанавливать боеспособность. Новоприбывшие силы врага, выразил надежду спикер, ожидает такая же участь.