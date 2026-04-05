РФ передала Ирану разведданные о полусотне энергообъектов Израиля, - Зеленский

13:14 05.04.2026 Вс
Эти объекты являются гражданскими и не имеют никакого военного назначения
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану спутниковые разведданные об энергосистеме Израиля. По его словам, речь идет примерно о 50-53 гражданских объектах.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Associated Press, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.

По словам президента, переданные Россией данные помогают Ирану наносить удары по гражданской инфраструктуре Израиля.

Зеленский отметил, что это напоминает украинцам собственный опыт российских обстрелов.

"Это напоминает жизнь украинцев во время обстрелов со стороны России, когда они бьют по нашей электросети или системах водоснабжения", - добавил он.

Президент также подчеркнул, что Россия передает Ирану весь опыт, приобретенный во время войны против Украины. В качестве примера он привел дроны Shahed, которые, по его словам, впоследствии стали для россиян привычным инструментом ударов, но уже в других модификациях.

Напомним, заявления о помощи России Ирану звучат не впервые. В частности, в начале марта The Washington Post сообщало, что Москва передает Тегерану информацию о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Сначала в Вашингтоне пытались преуменьшить значение этих сообщений, утверждая, что они не меняют ситуацию. В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказывал, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом отрицал такие обвинения, хотя впоследствии сам Трамп предположил, что Россия все же "немного помогает" Ирану.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Москва передала Тегерану не только беспилотники, но и информацию об американских военных базах. По его словам, Россия также пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку передачи американской развединформации Украине.

Владимир Зеленский Украина Иран Российская Федерация Ближний восток Израиль
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
