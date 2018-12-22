РФ перебросила в оккупированный Крым более 10 истребителей

Фото: СУ-27 (flickr.comAlex Layzell)

Самолеты высадились на авиабазе "Бельбек"

В субботу, 22 декабря, в оккупированный Крым прибыли более десятка российских самолетов СУ-27 и СУ-30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание пишет, что Россия перебрасывает свои истребители в Крым для увеличения воздушных сил на фоне усиленной напряженности с Украиной.

Reuters ссылается на показания очевидцев, которые видели, как самолеты высадились на авиабазе "Бельбек" в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее США выразили обеспокоенность сообщением о том, что Россия размещает дополнительные боевые истребители в Крыму, "вероятно готовясь к еще одной "провокации"".

В США также подчеркнули, что Россия проводит кампанию по дезинформации, чтобы оправдать милитаризацию Крыма и напомнили, что международное сообщество осудило милитаризацию Россией Крыма, Азовского и Черного морей.

РБК-Украина писало, что Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. В частности, движение российского ракетного фрегата с вертолетом на борту было зафиксированно в направлении Азовского моря.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной.