Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявил о безальтернативности минских соглашений

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Так, Лавров заявил, что "украинский народ не виноват в том, что в настоящее время происходит в стране".

"Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Мы имеем отношения с украинским государством. Он для нас гораздо важнее, чем тот режим, что оказался у власти. Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", - заявил Лавров.

Кроме того, он заявил о безальтернативности минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы обязаны выполнять минские договоренности. Минские договоренности альтернативы не имеют. Устав ООН тоже нарушается, но поддаваться на панические эмоции недопустимо", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Лаврова, в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" Российская Федерация потеряет остальную Украину.

Лавров заявил, что власти Украины якобы планируют совершить вооруженную провокацию на границе с аннексированным РФ Крымом до конца этого года.

Отметим, в 10 областях Украины из-за агрессивных действий РФ в Керченском проливе до 26 декабря текущего года введено военное положение. По словам президента Украины Петра Порошенко, военное положение в стране будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжения войск РФ.