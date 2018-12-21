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Полторак: РФ значно підвищила угрупування своїх військ в Азовському морі

Новини » Політика    21.12.2018 - 16:46
Полторак: РФ значно підвищила угрупування своїх військ в Азовському морі
Фото: Степан Полторак на зустрічі з Гевіном Вільямсоном (mil.gov.ua)

Через загрозу територіальній цілісності в 10 областях України було введено воєнний стан

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Російська Федерація (РФ) значно підвищила угрупування своїх військ в Азовському морі. Про це він заявив під час зустрічі з Держсекретарем Великої Британії Гевіном Вільямсоном в Одесі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.

Полторак зазначив, що маючи велику загрозу територіальній цілісності в 10 областях України було введено воєнний стан, що було вимушеним рішенням, щоб максимально підготувати Україну на випадок широкомасштабної агресії РФ.

"Паралельно з провокацією в Керченській протоці, Російська Федерація зосередила величезне угрупування військ на кордоні з Україною, а також в Автономній Республіці Крим і значно підвищила угрупування своїх військ в Азовському морі. І в готовності, щоб використати цю подію для широкомасштабної агресії проти України", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півночі окупованого Криму зафіксували пересування російської військової техніки

Крім того, Reuters повідомляло, що Росія посилює військову присутність в Азовському морі. Російський ракетний фрегат з вертольотом на борту рухається в напрямку Азовського моря. Фрегат рухався в 1,5 морської милі від берега в районі Феодосії в окупованому Криму.

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