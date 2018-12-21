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США обеспокоены размещением Россией дополнительных истребителей в Крыму

Новости » Политика    21.12.2018 - 23:11
США обеспокоены размещением Россией дополнительных истребителей в Крыму
Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

Представитель США в ОБСЕ обвинил РФ в кампании по дезинформации для оправдания милитаризации Крыма

Соединенные Штаты Америки обеспокоены размещением Россией дополнительных боевых истребителей в Крыму. Об этом говорится в заявлении и. о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Маркиса, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"США беспокоят сообщения, что Россия размещает дополнительные боевые истребители в Крыму, вероятно, готовясь к еще одной "провокации" Украины", - говорится в заявлении.

Маркис также отмечает, что Россия проводит кампанию по дезинформации, чтобы оправдать милитаризацию Крыма и напоминает, что международное сообщество осудило милитаризацию РФ Крыма, Азовского и Черного морей, утвердив 17 декабря резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.

Представитель США также заявил, что ограничение прохождения торговых кораблей через Керченский пролив является еще одним способом, которым Россия пытается дестабилизировать Украину.

В заявлении США снова призвали Россию немедленно освободить членов экипажа, вернуть украинские корабли и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе территориальные воды.

Кроме того, Соединенные Штаты призывают РФ соблюдать права человека в Крыму, в частности, освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России и что Британия отправила туда корабль Королевского флота, чтобы показать, что Киев не один.

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