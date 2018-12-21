Полторак: РФ значительно усилила группировку своих войск в Азовском море

Фото: Степан Полторак на встрече с Гэвином Уильямсоном (mil.gov.ua)

Из-за угрозы территориальной целостности в 10 областях Украины было введено военное положение

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Российская Федерация (РФ) значительно усилила группировку своих войск в Азовском море. Об этом он заявил во время встречи с Госсекретарем Великобритании Гэвином Уильямсоном в Одессе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.

Полторак отметил, что из-за большой угрозы территориальной целостности в 10 областях Украины было введено военное положение, что было вынужденным решением, чтобы максимально подготовить Украину на случай широкомасштабной агрессии РФ.

"Параллельно с провокацией в Керченском проливе, Российская Федерация сосредоточила огромную группировку войск на границе с Украиной, а также в Автономной Республике Крым и значительно повысила группировку своих войск в Азовском море. И в готовности, чтобы использовать это событие для широкомасштабной агрессии против Украины", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере оккупированного Крыму зафиксировали передвижение российской военной техники.

Кроме того, Reuters сообщало, что Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря. Фрегат двигался в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.