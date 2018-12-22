РФ перекинула до окупованого Криму більше 10 винищувачів

Фото: СУ-27 (flickr.comAlex Layzell)

Літаки висадилися на авіабазі "Бельбек"

У суботу, 22 грудня, до окупованого Криму прибуло більше десятка російських літаків СУ-27 і СУ-30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що Росія перекидає свої винищувачі у Крим для збільшення повітряних сил на тлі посиленої напруженості з Україною.

Reuters посилається на свідчення очевидців, які бачили, як літаки висадилися на авіабазі "Бельбек" у анексованому Криму.

Нагадаємо, раніше США висловили занепокоєння повідомленням про те, що Росія розміщує додаткові бойові винищувачі в Криму, "ймовірно готуючись до ще однієї "провокації" України".

У США також наголосили, що Росія проводить кампанію з дезінформації, щоб виправдати мілітаризацію Криму та нагадали, що міжнародна спільнота засудила мілітаризацію Росією Криму, Азовського та Чорного морів.

РБК-Україна також писало, що Росія посилює військову присутність в Азовському морі. Зокрема, рух російського ракетного фрегату з вертольотом на борту було зафіксовано у напрямку Азовського моря.

Раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ не буде воювати з Україною.