РФ отказалась провести внеочередное заседание ТКГ в связи с "выборами" в ОРДЛО

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

РФ отказалась от инициативы Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы

Россия отказалась от инициативы Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с так называемыми "выборами" на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко.

По ее словам, несмотря на готовность представителей ОБСЕ созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированном Донбассе, РФ категорически отказалась от этой инициативы Украины.

"Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми "выборами" на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо", - сообщила Геращенко.

Напомним, что Украина направила Российской Федерации и ОБСЕ ноту с предложением провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за проведения "выборов" на оккупированном Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября на оккупированном Донбассе прошли "выборы" главарей псевдореспублик. По результатам голосования в "ДНР" победу одержал Денис Пушилин, в "ЛНР" - Леонид Пасечник.

Добавим, ранее Геращенко сообщала, что украинская сторона в ТКГ будет требовать проведения внеочередного заседания из-за "выборов" на Донбассе.