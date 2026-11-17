Кримський міст вразили на сьомому етапі операції, яку готували кілька тижнів. Для фінального удару українські військові застосували різні дрони й ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

“Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим”, - заявив Зеленський.

За його словами, це результат сьомого етапу операції. Її розробила і координувала Служба безпеки України разом з Генеральним штабом ЗСУ, а втілювали кілька тижнів.

Президент назвав операцію безпрецедентною і подякував Службі безпеки, усім залученим підрозділам Сил оборони, міністру оборони, Головнокомандувачу ЗСУ та Генштабу. Окремо він віддячив розвідкам і кожному виробнику зброї.

“Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об'єкти на шляху до фінальної цілі”, - розповів Зеленський.

За його даними, у цій операції використали Dovbush, “Вендета”, Da Vinci, “Січень”, MICH 2000, “Рута”, “Паляниця”, Ан-197, FP-1, FP-5 “Фламінго” та Р-360 “Нептун”.

На ключовому етапі, за словами президента, взірцево себе показали безпілотники “Паляниця”. Вони уразили автомобільну частину мосту. Залізничну частину вразили ракети “Нептун”, дрони “Рута” та FP-5.

Також наші воїни за допомогою “Фламінго” здійснили кероване ураження. Зеленський зазначив, що зв'язок спрацював на відмінно до останніх секунд.

Відповідь на удари по інфраструктурі

“Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови”, - наголосив президент.

Він розповів, що Росія щодня б'є по українській інфраструктурі, зокрема по мостах у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Одеській області.

“Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась”, - додав Зеленський.

“Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей”, - підсумував він.

Нагадаємо, що Кримський міст частково обвалився в ніч проти 17 листопада.

У воду впали арка та автомобільний проліт, а у Мінтрансі Росії заявили, що рух мостом неможливий.