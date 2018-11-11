ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украинская сторона в ТКГ требует провести внеочередное заседание из-за "выборов" на Донбассе

Новости » Политика    11.11.2018 - 11:48
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина в ТКГ просит провести консультации в нормандском формате из-за действий РФ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) требует проведения внеочередного заседания из-за "выборов" на Донбассе, которые проходят сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе минских договоренностей.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - написала она.

 

Заява української частини Тристоронньої контактної групи у зв'язку з організацією Російською Федерацією так званих...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Неділя, 11 листопад 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не голосовать на "выборах"

Кроме того, по данным СБУ, Россия полностью контролирует "избирательный процесс" на оккупированном Донбассе и победители уже определены в Кремле - Денис Пушилин ("ДНР") и Леонид Пасечник ("ЛНР").

Результаты "выборов" на Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны, - МИД На оккупированном Донбассе отсутствует мобильная связь от Vodafone
Новости Украины ДонбассКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь