Украинская сторона в ТКГ требует провести внеочередное заседание из-за "выборов" на Донбассе

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина в ТКГ просит провести консультации в нормандском формате из-за действий РФ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) требует проведения внеочередного заседания из-за "выборов" на Донбассе, которые проходят сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко отметила, что Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе минских договоренностей.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - написала она.

Заява української частини Тристоронньої контактної групи у зв'язку з організацією Російською Федерацією так званих... Опубліковано Iryna Gerashchenko Неділя, 11 листопад 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко призвал жителей оккупированного Донбасса не голосовать на "выборах".

Кроме того, по данным СБУ, Россия полностью контролирует "избирательный процесс" на оккупированном Донбассе и победители уже определены в Кремле - Денис Пушилин ("ДНР") и Леонид Пасечник ("ЛНР").