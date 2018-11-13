РФ відмовилась провести позачергове засідання ТКГ у зв'язку з "виборами" в ОРДЛО

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

РФ відмовилася від ініціативи України провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи

Росія відмовилася від ініціативи України провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у зв'язку з так званими "виборами" на окупованій території Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook представника України в ТКГ Ірини Геращенко.

За її словами, незважаючи на готовність представників ОБСЄ скликати позачергове засідання ТКГ у зв'язку з "виборами" на окупованому Донбасі, РФ категорично відмовилася від цієї ініціативи України.

"Росія, незважаючи на готовність представників ОБСЄ негайно скликати позачергове засідання ТКГ у зв'язку з фейковими "виборами" на Донбасі, категорично відмовилася від цієї ініціативи України, заявивши, що "не бачить у ній необхідності". ОБСЄ отримала від російських представників відповідного листа", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, що Україна направила Російській Федерації та ОБСЄ ноту з пропозицією провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо проведення "выборов" на окупованому Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада на окупованому Донбасі пройшли "вибори" ватажків псевдореспублік. За результатами голосування в "ДНР" перемогу здобув Денис Пушили\ін, "ЛНР" - Леонід Пасічник.

Додамо, що раніше Геращенко повідомляла, що українська сторона в ТКГ буде вимагати проведення позачергового засідання-за "виборів" на Донбасі.