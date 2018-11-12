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В "ДНР" заявили о победе Пушилина на "выборах"

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 13:21
В "ДНР" заявили о победе Пушилина на "выборах"
Фото: Денис Пушилин (facebook.com Денис Пушилин)

Новоизбранный главарь "ДНР" получил 60,85% голосов

"Центральная избирательная комиссия" так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") сообщила о победе Дениса Пушилина на "выборах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По данным "ЦИК" псевдореспублики, новоизбранный главарь "ДНР" получил 60,85% голосов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по результатом "выборов" в "Луганской народной республике", главарем "ЛНР" стал Леонид Пасечник, который набрал 68,3% голосов.

Отметим, "выборы" на оккупированном Донбассе состоялись вчера, 11 ноября.

По словам президента Украины Петра Порошенко, ни одна цивилизованная страна мира никогда не признает так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе, которые в воскресенье, 11 ноября организовала Россия.

Добавим, ранее сообщалось, что по данным Службы безопасности Украины, помощник президента России Владислав Сурков гарантировал Пушилину личное покровительство

Кроме того, по информации СБУ, администрация президента РФ поставила задачу, согласно которой Пушилин ("ДНР") должен гарантированно получить 55% голосов, а Леонид Пасечник ("ЛНР") - 63%.

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