В "ЛНР" заявили о победе Пасечника на "выборах"

Фото: Леонид Пасечник (glava-lnr.info)

"ЦИК" псевдорепублики уже подсчитала 100% бюллетеней

Исполняющий обязанности главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов и победил на "выборах", которые происходили на временно оккупированной Донбассе 11 ноября. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) "республики" Елена Кравченко, передает РБК-Украина.

Такие данные "ЦИК" обнародовала после обработки 100% бюллетеней. Пасечник выиграл "выборы" со значительным отрывом от других кандидатов. По результатам голосования, другие претенденты на пост "главы ЛНР" набрали значительно меньше голосов: 16,55% "избирателей" поддержали Олега Коваля, 7,95% - Наталью Сергун.

Отметим, Пасечник исполнял обязанности "главы ЛНР" с 25 ноября 2017 года. Тогда его назначили после "смены власти" и бегства Игоря Плотницкого.

Напомним, что 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - у "ЛНР". Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский рассказал, что жителей оккупированного Донбасса запугивали и заставляли идти на "выборы".

Президент Петр Порошенко 10 ноября призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не голосовать на так называемых "выборах".

Также в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что "выборы", которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, являются нелегитимными, состоялись с нарушениями Конситуции Украины и избирательного законодательства.