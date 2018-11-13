Украина направила РФ и ОБСЕ ноту о проведении внеочередного заседания ТКГ

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Представители ОБСЕ поддерживают инициативу, РФ не ответила

Украина направила Российской Федерации и ОБСЕ ноту с предложением провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из-за проведения "выборов" на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Как сообщила Геращенко, на данный момент украинская сторона ТКГ направила ноту представителям Российской Федерации и ОБСЕ, внеочередное заседание предлагается провести из-за проведения фейковых "выборов" на Донбассе. ОБСЕ поддержала инициативу Украины, а РФ пока не ответила.

Геращенко также добавила, что Украина хочет провести заседание в трехстороннем формате (Украина-РФ-ОБСЕ), хотя обычно представители ОРДЛО также принимают участие в заседаниях ТКГ.

"Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых "выборов" на Донбассе. Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины - РФ - ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент провести заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчит, ни одного ответа, видно, в угаре празднует "результаты" марионеточных выборов", - написала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября на оккупированном Донбассе прошли "выборы" главарей псевдореспублик. По результатам голосования в "ДНР" победу одержал Денис Пушилин, в "ЛНР" - Леонид Пасечник.

Добавим, ранее Геращенко сообщала, что украинская сторона в ТКГ будет требовать проведения внеочередного заседания из-за "выборов" на Донбассе.