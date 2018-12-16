В РФ назвали Порошенко фамилии лиц, на которых готовы обменять Сущенко и Сенцова

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Пока что РФ не поднимает вопрос обмена

После судебного процесса над Олегом Сенцовым и Романом Сущенко мог состояться обмен с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я могу подчеркнуть, что когда мы еще имели возможность общаться с Путиным. мы получили сигнал, что после завершения судебного процесса над Сенцовым и Сущенко не исключено, что в ближайшей перспективе мы будем иметь обмен. Даже назывались фамилии тех, кого Российская федерация готова обменять на Сенцова и Сущенко. Я хочу подчеркнуть, что своевременно дал согласие относительно этого процесса. И на сегодняшний день как и в большинстве других мяч находится на поле РФ", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко могут перевести из колонии в больницу для стационарного лечения.

Ранее РБК-Украина писало, что украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, решили перевести из медчасти колонии в отряд.

Добавим, что Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию для освобождение всех политических заключенных Кремля.