МИД выразил протест из-за задержания РФ крымскотатарского активиста Бекирова

Фото:здание МИД Украины (РБК-Украина)

МИД требует от РФ прекратить противоправные действия в отношении крымских татар

Министерство иностранных дел Украины (МИД) выразило протест в связи с задержанием российскими силовиками крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

МИД требует от России прекратить противоправные действия в отношении крымских татар во временно оккупированном Крыму.

"Выражаем решительный протест против задержания и ареста оккупационными властями РФ крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Требуем немедленного освобождения и прекращения противоправных действий в отношении крымских татар", - написала она.

Напомним, при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря, был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров.

Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Был задержан около 8:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами. Около 14:40 российские силовики вывезли Бекирова с контрольного пункта на административной границе Чонгар вглубь полуострова.

По словам очевидцев, при посадке мужчины в машину силовики упоминали город Джанкой, однако настоящее место нахождения Эдема Бекирова на данный момент неизвестно.

6 декабря в оккупированном Россией Крыму сотрудники Центра РФ по противодействию экстремизму задержали адвоката Эмиля Курбединова, защищавшего украинских военнопленных моряков.