У РФ назвали Порошенку прізвища осіб, на яких готові обміняти Сущенка та Сенцова

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Наразі РФ не піднімає питання обміну

Після судового процесу над Олегом Сенцовим та Романом Сущенком міг відбутись обмін з Російською Федерацією. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я можу наголосити, що коли ми ще мали змогу спілкуватися з Путіним. ми отримали сигнал, що після завершення судового процесу над Сенцовим та Сущенком не виключено, що в найближчій перспективі ми будемо мати обмін. Навіть називалися прізвища тих, кого Російська федерація готова обміняти на Сенцова та Сущенка. Я хочу наголосити, що своєчасно дав згоду щодо цього процесу. І на сьогоднішній день як і в більшості інших м’яч знаходиться на полі РФ", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського журналіста, політв'язня Романа Сущенка можуть перевести із колонії до лікарні для стаціонарного лікування.

Раніше РБК-Україна писало, що українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, вирішили перевести з медчастини колонії в загін.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію для звільнення всіх політичних в'язнів Кремля.