Сенцова переводят из медчасти колонии

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Российские тюремщики утверждают, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное

Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, решили перевести из медчасти колонии в отряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоссСМИ.

Как отмечается, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецком автономном округе решили, что у Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем.

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается", - рассказала начальник пресс-службы ФСИН Тамила Дзись

Она добавила, что Сенцов будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания "в соответствии с рекомендациями врача". Медики продолжат наблюдать за состоянием здоровья политзаключенного.

Отметим, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги.

14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".