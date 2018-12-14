Сущенко может попасть в больницу

Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Политзаключенному поставили диагноз "артериальная гипертензия"

Украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко могут увезти из колонии в больницу для стационарного лечения. Об этом рассказала дочь политзаключенного Юлия Сущенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

Она отметила, что Сущенко позвонил своим родным из колонии в пятницу, 14 декабря. Он рассказал, что врачи поставили диагноз "артериальная гипертензия" и рекомендуют отвезти его на обследование в другой город.

"Врачи колонии отцу поставили предварительный диагноз "артериальная гипертензия", ему советуют пройти дополнительное обследование. Однако из-за того, что в тюрьме в Утробино нет необходимого оборудования, отца нужно везти в другой город и класть на стационар на неделю. Вероятно, это уже будет после Нового года", - сказала дочь.

Также дочь рассказала, что в камере Сущенко очень холодно, он ходит там в верхней одежде. Политзаключенным до сих пор не выдали одеяло, которую он приобрел еще месяц назад в местном магазине.

По словам Юлии Сущенко, пока остается нерешенным вопрос с разрешением о посещении Сущенко его представителем в ЕСПЧ Марком Фейгиным.

Напомним, 23 ноября Романа Сущенко в колонии посетил адвокат. Тогда Сущенко рассказал, что со здоровьем у него "более-менее в порядке", и что он ждет решения вопроса об обмене.

Корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко задержали в РФ 30 сентября 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ журналиста считают кадровым сотрудником украинской разведки. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.