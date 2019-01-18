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В РФ нашли тело погибшего летчика Су-34

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 20:58
В РФ нашли тело погибшего летчика Су-34
Иллюстративное фото: истребитель Су-34 (ru.wikipedia.org)

Ранее информация о том, что второй летчик выжил, не подтвердилась

В Татарском проливе, что объединяет Японское и Охотское моря, обнаружено тело погибшего летчика истребителя Су-34, который погиб в результате столкновения двух бомбардировщиков над Японским морем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отметили в Министерстве обороны РФ, поисково-спасательная операция в районе крушения самолетов продолжается.

Напомним, 18 января в России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34, в результате чего один истребитель упал в Татарский пролив между Сахалином и Хабаровским краем. А второй Су-34 смог сесть с двигателем, который отказал.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что обнаружили одного летчика самолета Су-34, он находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы. Его подняли его на борт вертолета.

После этого появилась информация о том, что второго летчика тоже нашли живым. Однако позже в Минобороны РФ опровергли эту информацию.

РБК-Украина писало, что два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно из-за ошибки пилотирования. Самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк) под Комсомольском-на-Амуре.

 

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