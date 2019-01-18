Один из летчиков столкнувшихся Су-34 обнаружен живым

Иллюстративное фото: истребитель Су-34 (ru.wikipedia.org)

Летчик находится на спасательном плоту

В Минобороны РФ сообщили, что обнаружили одного летчика самолета Су-34, он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на роСМИ.

"К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, в России столкнулись два истребителя-бомбардировщики Су-34, в результате чего один истребитель упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем. Судьба второго истребителя пока неизвестна.

В департаменте информации Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.

Напомним, на прошлой неделе во Франции разбился истребитель "Мираж-2000", спасатели искали пилотов. Позже сообщили, что обломки были обнаружены в департаменте Юра.

Позже министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D.