Иллюстративное фото: истребитель Су-34 (ru.wikipedia.org)

Один из истребителей упал в Татарский пролив

В России столкнулись два истребителя-бомбардировщики Су-34, в результате чего один истребитель упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Отметим, что судьба второго истребителя пока неизвестна

Сообщается, что один из фронтовых бомбардировщиков пропал с радаров, при этом экипаж второго, летевшего рядом, видел два купола парашютов, раскрывшихся после катапультирования.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - говорится в сообщении.

В департаменте информации Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.

Напомним, на прошлой неделе во Франции разбился истребитель "Мираж-2000", спасатели искали пилотов. Позже сообщили, что обломки были обнаружены в департаменте Юра.

Позже министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D.

РБК-Украина писало, что в Винницкой области 16 октября 2018 разбился истребитель Су-27УБ во время международных военных учений "Чистое небо - 2018". В результате катастрофы истребителя Су-27 погибли два пилота. Один из них украинец, другой - представитель Национальной гвардии США.