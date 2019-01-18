Информация о спасении второго летчика истребителя Су-34 не подтвердилась

Иллюстративное фото: истребитель Су-34 (ru.wikipedia.org)

В районе катапультирования экипажей бомбардировщиков запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя

В Минобороны РФ заявили, что состояние штурмана Су-34, которого спасли после столкновения двух бомбардировщиков над Японским морем, удовлетворительное, информация о спасении второго летчика не подтвердилась. Об сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В ведомстве добавили, что в районе катапультирования экипажей бомбардировщиков запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась. Поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны РФ ранее сообщило, что нашли второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море.

До этого сообщалось, что военные обнаружили первого летчика самолета Су-34, он находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы. "К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Позже сообщили, что спасатели подняли его на борт вертолета.

Напомним, 18 января произошло столкновение самолетов при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.