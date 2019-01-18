У РФ знайшли тіло загиблого льотчика Су-34

Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

Раніше інформація про те, що другий льотчик вижив, не підтвердилася

У Татарській протоці, що з'єднує Японське і Охотське моря, виявлено тіло загиблого льотчика винищувача Су-34, який загинув унаслідок зіткнення двох бомбардувальників над Японським морем. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на росЗМІ.

Як зазначили у Міністерстві оборони РФ, пошуково-рятувальна операція в районі аварії літаків триває.

Нагадаємо, 18 січня у Росії зіткнулися два винищувачі-бомбардувальники Су-34, в результаті чого один винищувач впав у Татарську протоку, між Сахаліном і Хабаровським краєм. А другий Су-34 зміг сісти з двигуном, що відмовив.

Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що виявили одного льотчика літака Су-34, він знаходився на рятувальному плоту і подавав світлові сигнали. Його підняли його на борт вертольота.

Після цього з'явилася інформація про те, що другого льотчика теж знайшли живим. Однак пізніше у Міноборони РФ спростували цю інформацію.

РБК-Україна писало, що два російських винищувача Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо, через помилку пілотування. ,Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк) під Комсомольському-на-Амурі.