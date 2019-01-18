В России назвали возможную причину столкновения двух Су-34

Иллюстративное фото: истребитель Су-34 (ru.wikipedia.org)

Истребители столкнулись, предварительно, из-за ошибки пилотирования

Два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как отмечается, самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк) под Комсомольском-на-Амуре.

"Предварительная причина столкновения - ошибка пилотирования. Отказа техники не было", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что обнаружили одного летчика самолета Су-34, он находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы. "К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Позже спасатели подняли на борт вертолета летчика бомбардировщика Су-34.

Отметим, столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.

Напомним, во Франции разбился истребитель "Мираж-2000", спасатели искали пилотов. Позже сообщили, что обломки были обнаружены в департаменте Юра.

Позже министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных