ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ намагалася атакувати Одеський порт безпілотним катером (відео)

20:34 23.04.2026 Чт
2 хв
ВМС України тримають оборону акваторії Чорного моря в районі Одеси
aimg Анастасія Никончук
РФ намагалася атакувати Одеський порт безпілотним катером (відео) Фото: ВМС ЗСУ (facebook.com navy.mil.gov.ua)

ВМС України зафіксували рух ворожого морського безпілотного катера, який прямував у бік одного з портових об'єктів Одеси. Засіб ураження було оперативно виявлено силами спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Військово-морських сил ЗСУ в мережі Telegram.

Після виявлення цілі ВМС ЗСУ ухвалили рішення про негайне знищення безпілотного катера. Спробу наблизитися до порту було зірвано, загрозу нейтралізовано.

Атаки на одеську портову інфраструктуру

У ніч на 18 квітня російські війська завдали удару по портовій і логістичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого постраждав водій вантажівки, якому надали медичну допомогу на місці.

Також було пошкоджено складські приміщення, вантажний транспорт і будівлю, при цьому на території виникло загоряння автобусів.

У ніч на 14 квітня російські сили завдали масованого удару дронамі-камікадзе по південній частині Одеської області, внаслідок чого постраждала портова інфраструктура та цивільні об'єкти.

В Ізмаїльському порту пошкоджено судно під прапором Панами, причал, баржу і частину портового обладнання.

Також через влучання виникла пожежа в будівлі станції техобслуговування, яку було зруйновано, знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Нагадуємо, що російські війська 23 квітня завдали удару по об'єктах залізничної інфраструктури в Кривому Розі, водночас, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що Зеленський заявив журналістам, що навіть можливі доходи Росії від участі в подіях в Ірані не дадуть їй змоги компенсувати наявний дефіцит державного бюджету.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Аналітика
