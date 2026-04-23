РФ намагалася атакувати Одеський порт безпілотним катером (відео)

ВМС України зафіксували рух ворожого морського безпілотного катера, який прямував у бік одного з портових об'єктів Одеси. Засіб ураження було оперативно виявлено силами спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Військово-морських сил ЗСУ в мережі Telegram.

Після виявлення цілі ВМС ЗСУ ухвалили рішення про негайне знищення безпілотного катера. Спробу наблизитися до порту було зірвано, загрозу нейтралізовано.

Атаки на одеську портову інфраструктуру

У ніч на 18 квітня російські війська завдали удару по портовій і логістичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого постраждав водій вантажівки, якому надали медичну допомогу на місці.

Також було пошкоджено складські приміщення, вантажний транспорт і будівлю, при цьому на території виникло загоряння автобусів.

У ніч на 14 квітня російські сили завдали масованого удару дронамі-камікадзе по південній частині Одеської області, внаслідок чого постраждала портова інфраструктура та цивільні об'єкти.

В Ізмаїльському порту пошкоджено судно під прапором Панами, причал, баржу і частину портового обладнання.

Також через влучання виникла пожежа в будівлі станції техобслуговування, яку було зруйновано, знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.