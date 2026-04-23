Буданов назвав умови для успішних переговорів та анонсував "сюрприз" для росіян на фронті

Україна готує технологічний "сюрприз" для ворога на фронті, а успішні переговори стануть можливими лише за умови сили ЗСУ.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час Київського безпекового форуму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Новий етап війни: перехід до ШІ

За словами Буданова, на сьогодні війна перейшла у фазу, де просте збільшення кількості безпілотників уже не дає значного результату. Обидві сторони досягли ліміту у використанні існуючих технологій управління дронами.

Наступним кроком для України стане повна інтеграція штучного інтелекту, що дозволить створити автономні бойові системи.

"Нам потрібен перехід до автономних систем, які здатні самостійно ідентифікувати цілі та маневрувати. Такі напрацювання в України вже є, і переконаний, що зовсім скоро стануть сюрпризом для ворога", - наголосив він.

Успіх перемовин та "червоні лінії"

Керівник ОП підкреслив, що сила на полі бою є ключовою умовою для успішної дипломатії.

Буданов запевнив, що Україна не піде на територіальні поступки чи компроміси, які не відповідають національним інтересам.

Крім того, він відзначив успішну роботу українських "нафтових санкцій", які не лише виснажують ресурси агресора, а й остаточно руйнують імідж Росії як надійного енергопостачальника у світі.