РФ пыталась атаковать Одесский порт беспилотным катером (видео)
ВМС Украины зафиксировали движение вражеского морского беспилотного катера, который направлялся в сторону одного из портовых объектов Одессы. Средство поражения было оперативно выявлено силами наблюдения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Военной-морских сил ВСУ в сети Telegram.
После обнаружения цели ВМС ВСУ приняли решение о немедленном уничтожении беспилотного катера. Попытка приблизиться к порту была сорвана, угроза нейтрализована.
Атаки на одесскую портовую инфраструктуру
В ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по портовой и логистической инфраструктуре Одесской области, в результате чего пострадал водитель грузовика, которому оказали медицинскую помощь на месте.
Также были повреждены складские помещения, грузовой транспорт и здание, при этом на территории возникло возгорание автобусов.
В ночь на 14 апреля российские силы нанесли массированный удар дронами-камикадзе по южной части Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты.
В Измаильском порту повреждены судно под флагом Панамы, причал, баржа и часть портового оборудования.
Также из-за попаданий возник пожар в здании станции техобслуживания, которое было разрушено, уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.
