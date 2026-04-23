РФ пыталась атаковать Одесский порт беспилотным катером (видео)

20:34 23.04.2026 Чт
ВМС Украины держут оборону акватории Черного моря в районе Одессы
aimg Анастасия Никончук
Фото: ВМС ВСУ (facebook.com navy.mil.gov.ua)

ВМС Украины зафиксировали движение вражеского морского беспилотного катера, который направлялся в сторону одного из портовых объектов Одессы. Средство поражения было оперативно выявлено силами наблюдения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Военной-морских сил ВСУ в сети Telegram.

После обнаружения цели ВМС ВСУ приняли решение о немедленном уничтожении беспилотного катера. Попытка приблизиться к порту была сорвана, угроза нейтрализована.

Атаки на одесскую портовую инфраструктуру

В ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по портовой и логистической инфраструктуре Одесской области, в результате чего пострадал водитель грузовика, которому оказали медицинскую помощь на месте.

Также были повреждены складские помещения, грузовой транспорт и здание, при этом на территории возникло возгорание автобусов.

В ночь на 14 апреля российские силы нанесли массированный удар дронами-камикадзе по южной части Одесской области, в результате чего пострадала портовая инфраструктура и гражданские объекты.

В Измаильском порту повреждены судно под флагом Панамы, причал, баржа и часть портового оборудования.

Также из-за попаданий возник пожар в здании станции техобслуживания, которое было разрушено, уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Напоминаем, что российские войска 23 апреля нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге, при этом, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Отметим, что Зеленский заявил журналистам, что даже возможные доходы России от участия в событиях в Иране не позволят ей компенсировать существующий дефицит государственного бюджета.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
