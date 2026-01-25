ua en ru
РФ пытается прорвать границу на Харьковщине и создать "буферную зону"

Украина, Воскресенье 25 января 2026 11:58
UA EN RU
РФ пытается прорвать границу на Харьковщине и создать "буферную зону" Иллюстративное фото: РФ пытается прорвать границу на Харьковщине и создать "буферную зону" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупационные войска продолжают искать слабые места в обороне и пытаются прорвать украинскую границу в Харьковской области. Бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, на Купянском направлении российские войска регулярно пытаются проводить наступательные действия, однако безрезультатно. Несмотря на постоянные атаки, противнику не удается достичь тактических успехов.

В то же время армия РФ почти не применяет тяжелую бронетехнику на этом участке фронта. Вместо этого оккупанты наступают малыми пехотными группами численностью от 15 до 20 человек.

Попытка создать "буферную зону"

Как отметил Трегубов, российское командование стремится сформировать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях на слобожанском направлении. Однако эти планы пока срываются Силами обороны Украины.

В частности, недавно украинские десантники сорвали попытку войск РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Хотень.

Бои в Харьковской области

Ранее в ГПСУ сообщали, что российские войска предприняли попытку прорыва государственной границы в районе села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили атаку и уничтожили более 20 российских военных.

Также зафиксированы попытки противника расширить зону боевых действий в направлении соседних населенных пунктов - Круглого и Бугруватки.

Кроме того, в последний период российская армия усилила активность в Харьковской области. В частности, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили об отражении штурма в направлении Липцов, в ходе которого было ликвидировано около 70 оккупантов.

В Группировке ООС 13 января также заявляли об активизации штурмовых действий российских войск на Южно-Слобожанском направлении, где принимаются меры для недопущения ухудшения тактической обстановки.

Война в Украине Харьков Волчанск
