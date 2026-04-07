РФ накрыли дроны: порт Усть-Луга в очередной раз под ударом, в аэропортах ограничения

08:00 07.04.2026 Вт
Порт Усть-Луга беспилотники обстреливали уже несколько раз. Первая атака была 25 марта
aimg Юлия Маловичко
РФ накрыли дроны: порт Усть-Луга в очередной раз под ударом, в аэропортах ограничения Фото: работник российского МЧС (Getty Images)

В РФ заявляют об атаке дронов на Ленинградскую область, якобы было сбито 20 воздушных целей. Порт Усть-Луга обстреляли в очередной раз, в аэропортах работают ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Согласно данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, атаковать дроны начали около 4 утра. Затем сработала ПВО и якобы удалось сбить по несколько дронов один за другим. Всего якобы было сбито 20 воздушных целей.

В связи с налетом неизвестных беспилотников работу аэропортов ограничили: речь идет о Пулково в Санкт-Петербурге и Храброво в Калининградской области.

Из-за этого несколько рейсов задерживались на выезд, некоторые были отменены.

С 5 утра начался обстрел на территории порта Усть-Луга. Пока что масштаб нанесенных убытков не озвучен.

На распространенных кадрах атаки, снятых недалеко от порта - яркие засветы в небе и громкие звуки от взрывов.

Атаки на порт Усть-Луга

Напомним, впервые удар по порту пришелся на 25 марта. Тогда на территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки дронов.

Второй раз Усть-Лугу беспилотники атаковали 29 марта. Третий обстрел порта произошел буквально через пару дней - 31 марта.

Стоит отметить, что в сети распространяются сообщения о намерениях полностью уничтожить этот стратегический объект в России.

Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico
