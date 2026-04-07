РФ накрыли дроны: порт Усть-Луга в очередной раз под ударом, в аэропортах ограничения
В РФ заявляют об атаке дронов на Ленинградскую область, якобы было сбито 20 воздушных целей. Порт Усть-Луга обстреляли в очередной раз, в аэропортах работают ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Согласно данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, атаковать дроны начали около 4 утра. Затем сработала ПВО и якобы удалось сбить по несколько дронов один за другим. Всего якобы было сбито 20 воздушных целей.
В связи с налетом неизвестных беспилотников работу аэропортов ограничили: речь идет о Пулково в Санкт-Петербурге и Храброво в Калининградской области.
Из-за этого несколько рейсов задерживались на выезд, некоторые были отменены.
С 5 утра начался обстрел на территории порта Усть-Луга. Пока что масштаб нанесенных убытков не озвучен.
На распространенных кадрах атаки, снятых недалеко от порта - яркие засветы в небе и громкие звуки от взрывов.
Атаки на порт Усть-Луга
Напомним, впервые удар по порту пришелся на 25 марта. Тогда на территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар после атаки дронов.
Второй раз Усть-Лугу беспилотники атаковали 29 марта. Третий обстрел порта произошел буквально через пару дней - 31 марта.
Стоит отметить, что в сети распространяются сообщения о намерениях полностью уничтожить этот стратегический объект в России.