РФ може й надалі використовувати ретранслятори в Білорусі, - "Флеш"

За словами експерта, сьогодні зранку керований реактивний "Шахед" вдарив по автозаправній станції у місті Малин. Дані українських радіолокаційних станцій показали, що ворожий дрон рухався вздовж білоруського кордону, потім долетів прямо над трасою до Коростеня, після чого змінив курс і полетів над залізницею до місця удару.

Як зазначає Бескрестнов, така складна та прицільна поведінка є характерною для ручного керування БПЛА через вбудовану камеру.

Чому це вказує на участь Білорусі

"Відстань від точки атаки до кордонів РФ становить 260 кілометрів. Це занадто далеко для роботи прямого радіоканалу. Інших "Шахедів" (можливих ретрансляторів) у цей час у повітрі не було", - наголосив "Флеш".

Фото: російни, ймовірно, використали ретранслятори у Білорусі для атаки на Україну (t.me/serhii_flash)

Він зауважив, що росіянам критично важливо атакувати західну частину України дронами з онлайн-керуванням, проте реалізувати це без ретрансляторів у Білорусі вони не можуть.

Радник міністра оборони не виключає, що ретранслятори можуть встановлюватися "швидко й легко" навіть без відома місцевої влади.

"Чи зможе Лукашенко встояти перед "наполегливими проханнями" про ретранслятори я не знаю. Я також не виключаю, що ретранслятори можуть встановлюватися без відома влади Білорусі", - зазначив він.

"Флеш" додав, що остаточні висновки мають зробити профільні служби та підрозділи після детального вивчення ситуації.

Ретранслятори в Білорусі

Нагадаємо, 19 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із закликом демонтувати ретранслятори.

Глава держави відвів на це тиждень, наголосивши, що у разі відсутності реакції Україна самостійно знищить ці об'єкти.