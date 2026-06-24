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"Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю стало менше: чи відмовилась РФ від цього маршруту

19:06 24.06.2026 Ср
2 хв
Минулої п'ятниці білоруському режиму поставили ультиматум - не допомагати дронам РФ
aimg Дмитро Левицький aimg Андрій Демченко Експерт
"Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю стало менше: чи відмовилась РФ від цього маршруту Фото: чи літають "Шахеди" здовж кордону Білорусі (Getty Images)
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Українські прикордонники за останній тиждень не спостерігали масових прольотів "Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.

Чи відмовилася Росія від атак з півночі

"Загалом, якщо говорити про останній тиждень, зальоти "Шахедів" через Чернігівщину дещо зменшилися", - розповів Демченко.

Однак ворог не відмовився від цього маршруту через північний кордон України, зауважив речник ДПСУ.

"Але, якщо говорити про масові прольоти, особливо вздовж кордону з Білоруссю, то це особливо активно спостерігалося під час масованих атак по Україні на початку та в середині червня", - наголосив він.

&quot;Шахедів&quot; вздовж кордону з Білоруссю стало менше: чи відмовилась РФ від цього маршруту

Фото: речник ДПСУ розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: У Білорусі помітили зміни після ультиматуму Зеленського для Лукашенка

Чи прибрали російські ретранслятори

Минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський дав білоруському режиму тиждень, щоб прибрати російські ретранслятори, які ведуть "Шахеди" вздовж кордону.

Чи виконала білоруська сторона цю вимогу, речник ДПСУ відповісти не зміг, оскільки у прикордонників немає відповідних засобів для перевірки.

"Це тільки ті органи і структури, які мають технічні можливості спостереження за територією Білорусі, можуть це озвучити", - резюмував Демченко.

У Білорусі побачили зміни на кордоні

Білоруське медіа "Флагшток" написало, що після ультиматуму від Зеленського дрони стали рідше літати вздовж кордону. А в останні три дні взагалі не спостерігалися. Там припускають, що режим Олександра Лукашенка все ж вимкнув ретранслятори.

До речі, ультиматум українського президента спливає вже цієї п'ятниці. Як попереджав Зеленський, якщо білоруський режим не демонтує ретранслятори - то це зробить українська армія.

У Євросоюзі таку позицію України підтримали. Там нагадали, що Україна має право на самооборону, а білоруський режим допомагає РФ у війні.

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