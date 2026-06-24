"Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю стало менше: чи відмовилась РФ від цього маршруту

Українські прикордонники за останній тиждень не спостерігали масових прольотів "Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна .

Чи відмовилася Росія від атак з півночі

"Загалом, якщо говорити про останній тиждень, зальоти "Шахедів" через Чернігівщину дещо зменшилися", - розповів Демченко.

Однак ворог не відмовився від цього маршруту через північний кордон України, зауважив речник ДПСУ.

"Але, якщо говорити про масові прольоти, особливо вздовж кордону з Білоруссю, то це особливо активно спостерігалося під час масованих атак по Україні на початку та в середині червня", - наголосив він.

Фото: речник ДПСУ розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю (Інфографіка РБК-Україна)

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Чи прибрали російські ретранслятори

Минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський дав білоруському режиму тиждень, щоб прибрати російські ретранслятори, які ведуть "Шахеди" вздовж кордону.

Чи виконала білоруська сторона цю вимогу, речник ДПСУ відповісти не зміг, оскільки у прикордонників немає відповідних засобів для перевірки.

"Це тільки ті органи і структури, які мають технічні можливості спостереження за територією Білорусі, можуть це озвучити", - резюмував Демченко.