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РФ не може підготуватись до так званих "виборів президента" в окупації: в чому причина

Фото: РФ не може підготуватись до так званих "виборів президента" в окупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи не можуть розпочати повноцінну підготовку до проведення так званих "президентських виборів" в окупації через зростання соціально-економічного напруження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

"За наявною інформацією, на ТОТ півдня та сходу України спостерігаються наступні проблемні аспекти соціально-економічної ситуації в регіонах, а саме: відсутність теплопостачання, є ряд проблем з перебоями електропостачання, що часто призводить до знеструмлення більшої частини ТОТ. Також є проблемні питання в межах виплат заробітних плат працівникам РОА", - пише пресслужба. 

Серед інших проблем, які впливають на зростання напруги: 

  • регулярне зростання цін на продукти й товари першої необхідності; 
  • "призов" місцевого населення в окупації. 

Вибори президента в Росії

В серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів. Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.

Пізніше з'явилась інформація, що голова Кремля затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.

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