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РФ не может подготовиться к так называемым "выборам президента" в оккупации: в чем причина

Фото: РФ не может подготовиться к так называемым "выборам президента" в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы не могут начать полноценную подготовку к проведению так называемых "президентских выборов" в оккупации из-за роста социально-экономического напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"По имеющейся информации, на ВОТ юга и востока Украины наблюдаются следующие проблемные аспекты социально-экономической ситуации в регионах, а именно: отсутствие теплоснабжения, есть ряд проблем с перебоями электроснабжения, что часто приводит к обесточиванию большей части ВОТ. Также есть проблемные вопросы в пределах выплат заработных плат работникам РОА", - пишет пресс-служба. 

Среди других проблем, которые влияют на рост напряжения: 

  • регулярный рост цен на продукты и товары первой необходимости; 
  • "призыв" местного населения в оккупации.

Выборы президента в России

В августе текущего года пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов. Как утверждало Reuters, диктатор решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, которые позволят ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Позже появилась информация, что глава Кремля утвердил поправки к закону о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.

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