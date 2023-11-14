Слідкувати за порушеннями стане складніше. Путін прийняв поправки щодо виборів президента
Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Російський диктатор Володимир Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.
Документ з поправками було оприлюднено на порталі правових актів за посиланням.
Які поправки були прийняті:
- на засідання виборчих комісій пускатимуть журналістів, які офіційно працевлаштовані в редакціях зареєстрованих ЗМІ;
- знімати фото й відео зможуть лише ті особи, які "мають право згідно із законодавством РФ". Зйомка не повинна порушувати таємницю голосування і конфіденційність персональних даних у документах;
- введено заборону на зйомку в дільничних виборчих комісіях, які розташовані у військових частинах. Зйомку дозволять проводити лише представникам акредитованих ЗМІ за узгодженням із керівництвом частини;
- введено заборону на агітацію на всіх заблокованих ресурсах;
- голосування на федеральних виборах у суб'єктах РФ, де запроваджено воєнний стан, "можливе за підсумками консультацій ЦВК РФ із Міноборони, ФСБ і главою відповідного регіону".
Вибори президента в Росії
Ще в серпні поточного року прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.
Як стверджувало Reuters, диктатор вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, які дозволять йому залишатись при владі як мінімум до 2030 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.