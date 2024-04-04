У Запорізькій області росіяни готують "мобілізацію" і збирають дані про строковиків, - ОВА

"Наших людей будуть максимально направляти на лінію фронту, тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Що також є знаковим: минулого року вони строкову службу відокремили для тимчасово окупованих територій, тож вони не проводили призов. В цьому році немає ніякої згадки про тимчасово окуповані території, тож вони там збираються проводити повний призов для строкової служби", - розповів Федоров.

Він додав, що за підрахунками кількості населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях, росіяни можуть "мобілізувати" до свого війська близько 50 тисяч людей.

"Сьогодні складно відповісти, яка це буде кількість людей, але якщо ми говоримо про мобілізаційний потенціал на території тимчасово окупованої частини Запорізької області, то це 50 тисяч людей. Отже, строковиків точно буде менше, але все одно вони будуть максимально забирати наших мешканців до свого рашистського війська", - зазначив глава ОВА.

Він також розповів, що на тимчасово окупованій частині області росіяни знову розгорнули мобільні блокпости, зокрема у Мелітополі, Бердянську та Токмаку. На вулицях побільшало військових та патрулів із собаками.

"Зупиняють людей на вулиці, вимагають документи та перевіряють наявність на військовому обліку", - додав Федоров.

До того ж продовжується примусова паспортизація. Мешканці окупованої території, які ще не мають ворожого "документа", з 1 липня для його отримання будуть вимушені складати іспити з історії та російської мови.

Мобілізація в Росії

Як розповідала розвідка Британії, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

В кінці березня диктатор Володимир Путін також підписав указ про весняний призов до армії РФ. Планують набрати 150 тисяч солдатів.

Тим часом як вважає розвідка, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою кремлівський режим буде використовувати для посилення мобілізації.

Нещодавно резидент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців.

Зазначимо, що російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Також нещодавно стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків.